Atletsko svetovno prvenstvo bodo preložili na leto 2022

Po novem datumu olimpijskih iger v Tokiu, ki bodo potekale med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto, bodo atletsko svetovno prevenstvo preložili na leto 2022. Atletski svetovni vrh podpira nov datum olimpijskih iger, ki so ga sporočili Mok in japonski organizatorji, so sporočili. Tako bodo imeli športniki dovolj časa, da se ustrezno pripravijo in vrnejo v normalne procese treninga in tekmovanj, so sporočili iz vodstva. Z organizatorji svetovnega prvenstva, ki bo v ameriškem mestu Eugene ter z organizatorji drugih velikih atletskih tekmovanj, med katere sodi tudi evropsko prvenstvo, se bodo dogovorili za ustrezen termin srečanja najboljših atletov sveta leta 2022.