Barcolana: 1300 prijav, od teh 200 še pogojno

Na listi letošnje Barcolane se je ob zaključku vpisovanja včeraj opolnoči znašlo 1300 jadrnic. Od teh jih je 200 prijavljenih pogojno, saj organizatorji za potrditev vpisa pričakujejo še del dokumentacije, ki ga še niso prejeli. Potrebna dopolnila bodo lahko tekmovalci izročili do polnoči v soboto 3. oktobra.

Medtem so organizatorji zaradi slabih vremenskih napovedi in rumenega alarma civilne zaščite odpovedali tekmovanje za mlade optimiste Barcolana Young, ki bi moralo potekati to soboto in nedeljo.