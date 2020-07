Bivši igralec NBA bo igral v Trstu

Tržaški košarkarski prvoligaš Pallacanestro Trieste je dopolnil igralski kader. Zadnji kamenček v mozaiku je Milton Doyle. »Takega igralca smo potrebovali, zdaj lahko startamo, dvignjenih glav in ambiciozno, četudi se zavedamo, da bo letošnja sezona zelo naporna,« je po zaključenem dogovoru dejal predsednik Mario Ghiacci, ki je z ostalimi člani tehničnega štaba več tednov skrbno iskal pravega igralca za ekipo.

Milon Doyle, 1993 iz Chicaga, je 193 cm visoki obrambni igralec. Košarkarsko je dozorel v kolidžu v Loyoli, okusil pa je tudi ligo NBA pri ekpi Brooklyn Nets, preden je prestopil v D-League k Long Islandu. Po evropski izkušnji v Španiji v sezoni 2018/19 pri Murcii se je vrnil v Chicago, dočakal pogodbo z Bullsi, naposled pa se preselil vnovič v razvojno ligo. Pred prestopom v Trst je sedem tekem igral v državnem prvenstvu v Izraelu, kjer je dosegal povprečno 15 točk in tri podaje.

»Potrpežljivost je bila poglavitna, da smo vendarle prišli do takega igralca, ki ga res potrebujemo. Milton lahko ponese daleč ekipo, statistike to potrjujejo. Zelo dobro zna vključiti druge v igro in dobro brani; skratka je zelo dragocen igralec,« ga so še pohvalili pri tržaškem klubu.