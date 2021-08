Bivši prvoligaš Damir Kosmina se vrača k Slogi Tabor

V Repnu so v ponedeljek zvečer začeli priprave na novo sezono odbojkarji Sloge Tabor. Delovna skupina, ki združuje igralce članske ekipe, ki bo nastopala v deželni C-ligi, in igralce under 19, je na prvem treningu uradno pridobila novo okrepitev. To je povratnik v matični klub, 37-letni Damir Kosmina, ki je sicer lani miroval – občasno je sicer s slogaši že treniral –, pred tem pa je pet sezon igral v B-ligi, med sezonami 2010/11 in 2012/13 pa v italijanski A1-ligi pri Veroni. Dres domačega kluba Sloge Tabor – takrat še Sloge – je nazadnje nosil v sezoni 2003/04, ko je moška ekipa igrala prav tako v C-ligi. Z njim se je postava repenskega moštva še povišala (Kosmina meri 203 cm), s tako okrepitvijo pa so se tudi apetiti trenerja Lorisa Maniaja upravičeno povišali.

