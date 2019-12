Bo Camoranesi podpisal za Tabor že v petek?

Nekdanji nogometaš Juventusa in italijanska državne reprezentance Maura Germán Camoranesi naj bi pogodbo s sežanskim prvoligašem Taborjem Cherrybox 24 – kot so nam potrdili nekateri viri – podpisal v petek, 3. januarja. Prihodnji teden pa naj bi se Argentinec italijanskih korenin in z italijanskim potnim listom pridružil ekipi, ki bo začela priprave na drugi del sezone.

Za naš dnevnik je novico potrdil oziroma je ni zanikal športni direktor sežanskega kluba Davor Škerjanec, ki smo ga po telefonu poklicali danes popoldne: »Res je prišlo do pogovorov in s Camoranesijem se bomo slišali znova v prihodnjih dneh. Recimo, da še ni prišlo do dogovora, saj bi morali najprej uskladiti filozofijo našega kluba z njegovim pogledom na nogomet. To bi sicer bila dobra marketinška poteza.«

