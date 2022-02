Bo finale evrolige v Stožicah?

Zaključni turnir košarkarske evrolige bo v tej sezoni po prvotnem načrtu gostil Berlin. Toda kot poroča Sportklub, se je v igro za organizacijo turnirja vključila tudi Ljubljana s Stožicami. Ta bi letos turnir lahko gostila le v primeru, da se mu Nemci odpovejo. Vprašanje glede tega namreč ostaja odprto zaradi epidemioloških ukrepov.

Nemci, kot poroča Sportklub, naj bi namreč razmišljali o tem, da bi turnir prepustili drugemu organizatorju zaradi omejitve števila gledalcev na tekmah, ki je posledica ukrepov proti širjenju novega koronavirusa.

Zanimanje za turnir so že pokazali v Beogradu, kjer bi radi gostili najboljše evropske klube med 27. in 29. majem. Za zdaj zaključek evrolige ostaja v Berlinu, toda če bo prišlo do spremembe, bo ob Beogradu kandidat za turnir tudi Ljubljana.