Bor cilja na najvišja mesta

Sinoči so košarkarji Bora, ki bodo tudi letos nastopali v deželni C-ligi silver, začeli priprave na novo sezono. Na Stadionu 1. maja so Strle in soigralci opravili prvi trening pod vodstvom novega trenerja Bobana Popoviča in njegovega pomočnika Saše Krčalića. Oba sta povratnika v svetoivanski klub, tako kot 204 cm visoki Manuel Doz in mladi Martin Oblak, ki sta zaradi študijskih obveznosti lani mirovala. Pomembni okrepitvi pa sta tudi izkušeni Stanko Rajčič in obetavni Gabrijel Terčon, ki sta že lani trenirala in igrala pod Popovičevo taktirko, in sicer v dresu Jadrana.

Cilji in apetiti so pri svetoivanskem klubu letos dokaj visoki. »Kot vsako leto si želimo narediti korak naprej. V zadnjih dveh sezonah smo za las ostali brez končnice. To pomeni, da letos odločno ciljamo na play-off, ne skrivam pa, da bi se po koncu rednega dela sezone radi uvrstili med prve štiri ekipe,« je fantom odločno povedal predsednik Edi Sosič.

Bor 2019/20

Postava: Daniel Batich, Manuel Doz, Martin Oblak, Gabriele Paiano, Stanko Rajčič, Alessandro Scocchi, Tomaž Strle, Tadjan Škerl, Gabrijel Terčon, Matija Terčon, Murphy Tomadin, Patrik Zettin. Trener: Boban Popovič. Pomočnik trenerja: Saša Krčalić. Kondicijski trener: Tiziano Vidoni. Spremljevalca: Bruno Kneipp in Robi Filipac.