Bor in Breg z različnimi cilji v C-ligi silver

Tradicionalni »Basket Day« bo tudi letos uvodno dejanje deželnega prvenstva C-lige silver, v katerem bosta nastopala Bor Radenska in Breg Mediachem. Prvo tekmo letošnje sezone bodo odigrali prav košarkarji Bora, ki se bodo danes ob 16.00 v športni dvorani v kraju Torre pri Pordenonu pomerili proti Latisani. Košarkarji Brega, ki so lani napredovali zi D-lige, pa se bodo jutri na istem prizorišču ob 18.30 pomerili proti Romansu. Obe ekipi bosta zaradi poškodb, službenih obveznosti in drugih zapletov nastopali v okrnjeni postavi.

V današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku tudi pogovora s trenerjema Bobanom Popovičem in Miroslavom Jurićem.