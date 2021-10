Bor Radenska brez težav pregazil Dom

Bor Radenska – Dom 84:55 (16:10, 40:24, 65:41)

Bor: Bole 4 (-, 2:8, 0:2), Hollan 0 (-, -, -), G. Terčon 5 (1:2, 0:1, 0:2), Crevatin 0 (-, 0:1, 0:2), Možina 17 (4:6, 2:5, 3:3), Pizziga 16 (6:9, 5:7, -), D. Zettin 7 (1:1, 3:4, 0:4), Strle 8 (6:6, 1:2, -), D. Terčon 4 (-, 2:4, -), Lettieri 11 (3:5, 4:6, -), Scocchi 12 (2:4, 2:3, 2:5). Trener: Saša Krčalić.

Dom: Devetak 6 (-, 3:4, -), Lazić 6 (0:2, 3:5, 0:1), Onseti 4 (-, 2:4, 0:1), Mucci 5 (1:4, 2:3, -), Borsi 0 (-, -, -), Vremec 5 (-, 1:6, 1:3), Abrami 9 (1:5, 4:9, 0:1), Zavadlav 11 (3:3, 1:5, 2:6), Menis 0 (-, -, -), Visintin 2 (2:2, 0:3, -), Salvi 7 (3:4, 2:7, 0:2). Trener: Dražen Grbac.

Derbi košarkarske D-lige med Borom Radenska in Domom se je po pričakovanju zaključil z gladko zmago tržaške peterke. Dvoboj na Stadionu 1. maja je bil z izjemo prve četrtine povsem enosmeren. Obe ekipi sta dvoboj začeli zelo zadržano, saj je bil izid po petih minutah igre ob številnih napakah 4:4. Bolj izkušeni domačini so nato pritisnili na plin v drugi četrtini in ob polčasu vodili že s 16 točkami naskoka. V drugem polčasu se stanje na igrišču bistveno ni spremenilo. Bor je še naprej prebijal gostujočo obrambo, goriški košarkarji pa so ob zelo slabem strelskem dnevu (proste mete so denimo metali manj kot 50-odstotno) z veliko težavo prihajali do točk. Končna razlika 29 točk jasno priča o kakovostni razliki med ekipama.

V domačih vrstah sta se tokrat z dvojnim dvojčkom izkazala organizator igre Enrico Možina (17 točk in 10 skokov) in center Mattia Pizziga (16 točk in 11 skokov), pri Domu pa je le Matej Zavadlav presegel dvomestno število doseženih točk (11).

San Vito – Kontovel 63:57 (13:16, 27:33, 48:44)

Kontovel: Daneu 8 (0:1, 4:11, 0:3), Persi 3 (-, -, 1:1), Cicogna 0 (-, -, -), Škerl 22 (5:6, 4:7, 3:8), Mattiassich 7 (-, 2:3, 1:3), S. Regent 5 (2:3, 0:5, 1:4), Emili 1 (1:2, -, -), Starc 7 (2:3, 1:8, 1:1), G. Regent 2 (-, 1:5, -), Zgur 0 (-, -, -), Pro 2 (-, 1:4, -), Doljak nv. Trener: Francsco Peric.

Kontovel je v gosteh proti San Vitu doživel drugi letošnji poraz. Na poraz sta vplivala predvsem dva dejavnika: mišična poškodba Francesca Cicogne v prvi četrtini in v drugem polčasu okvara razsvetljave, zaradi katere so tekmo najprej prekinili, nato pa so Kotovelovi košarkarji v napadu igrali v slabših svetlobnih razmerah kot domačini. Vodstvo ekipe se je zaradi tega že uradno pritožilo.

V prvem polčasu je sicer Kontovel ves čas rahlo vodil, čeprav je tokrat v napadu izstopal le Tadjan Škerl (na koncu 22 točk). V tretji četrtini je San Vito prevzel pobudo in si predvsem po zaslugi natančnih metov z razdalje priigral nekaj točk prednosti. Gostje so držali stik, v končnici pa se približali le na dve točki zaostanka. V ključnem trenutku je San Vito spet zadel nekaj košev in se dokončno odlepil ter postavil končni izid 63:57.