Bor Radenska in Kontovel uspešna

Bor Radenska - Allianz Trieste 78:46 (25:12, 39:22, 60:39)

Bor: Bole 4 (-, 2:6, 0:2), Hollan 4 (1:2, 0:1, 1:2), P. Zettin 9 (2:2, 2:4, 1:2), G. Terčon 16 (8:10, 4:7, 0:2), Crevatin 2 (-, 1:1, 0:3), Možina 6 (2:2, 2:4, -), Carcangiu 3 (1:2, 1:5, 0:1), D. Zettin 4 (-, 2:2, 0:1), Strle 7 (3:4, 2:5, -), D. Terčon 5 (1:1, 2:4, 0:1), Lettieri 6 (4:6, 1:2, -), Scocchi 12 (2:4, 2:4, 2:5). Trener: Saša Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v D-ligi vknjižili še drugo zaporedno zmago. Po sredinem uspehu v derbiju proti Kontovelu so tokrat Svetoivančani na domačem igrišču z lahkoto premagali mladinsko ekipo tržaškega Allianza. Končni izidi je bil 78:46. Kot jasno kažejo izidi posemznih četrtin, je bila tekma povsem enosmerna. Bor si je po prvih desetih minutah igre priigral že 13 točk naskoka, prednost pa nato le še večal do končnega + 32. Trener Saša Krčalić je na igrišče poslal vse razpoložljive košarkarje, prav vsi pa so se tudi vsi vpisali me strelce. Najbolj učinkovit je bil s 16 točkami Gabrijel Terčon, 12 pa jih je dodal Alessandro Scocchi. Po koncu dvoboja je bil Krčalić zelo zadovoljen zlasti s pristopom mlajših košarkarjev. Na drugi strani je v prvi peterki Allianza zaigral tudi tržaški Slovenec Ivan Gulli, ki je na koncu za svojo ekipo prispeval 5 točk.

Don Bosco - Kontovel 67:85 (22:25, 42:41, 54:58)

Kontovel: Daneu 23 (6:10, 7:12, 1:4), Persi 5 (-, 1:1, 1:1), Cicogna 6 (2:2, 2:7, 0:4), Škerl 15 (1:1, 1:3, 4:6), Pro 0 (-, -, -), Mattiassich 12 (-, 3:6, 2:5), S. Regent 13 (4:5, 3:3, 1:3), Busan 0 (-, -, -), Doljak 0 (-, -, -), Starc 8 (2:6, 3:5, -), G. Regent 3 (1:2, 1:3, -), Zgur 0 (-, 0:2, -). Trener: Francesco Peric.

Po pekočem porazu v derbiju proti Boru so košarkarji Kontovela v drugem krogu D-lige v gosteh premagali tržaški Don Bosco s 85:67. Prvi polčas je bil povsem izenačen. Domačini so izkoristili predvsem nekoliko preveč ohlapno obrambo gostov, ujeli številne odbite žoge v napadu in natančno metali z razdalje. V drugem polčasu pa so Kontovelovi košarkarji na krilih razigranega Nika Daneua (23 točk in kar 18 skokov) vendarle odločno prevzeli vajeti igre v svoje roke. V zadnji četrtini so z agresivno obrambo povsem onesposobili napad Don Bosca in na koncu slavili s kar 18 točkami naskoka. Poleg Daneua velja omeniti med posamezniki še Patrika Mattiassicha, ki je prav tako zabeležil dvojnega dvojčka (12 točk in 13 skokov) ter povratnika po poškodbi Tadjana Škerla (na koncu 15 točk), ki je v ključnem trenutku tekme s tremi zaporednimi trojkami dokončno pokopal vsa upanja tržaških košarkarjev.