Bor Radenska ostaja nepremagan

Bor Radenska – San Vito 74:66 (22:19, 39:27, 58:49)

Bor: Bole 2 (-, 1:1, 0:2), G. Terčon 2 (2:2, -, -), Možina 11 (2:2, 0:1, 3:5), Carcangiu 2 (-, 1:3, 0:4), Pizziga 4 (0:1, 2:6, -), D. Zettin 29 (2:2, 6:7, 5:8), Strle 7 (5:7, 1:3, 0:1), Lettieri 6 (4:4, 1:4, -), Scocchi 11 (3:4, 1:3, 2:9), Hollan, Stopar in D. Terčon nv. Trener: Saša Krčalić.

Po sedmih krogih in petih odigranih tekmah ostaja Bor Radenska še nepremagan v letošnji košarkarski D-ligi. Na Stadionu 1. maja je tokrat padel tržaški San Vito. Končni izid je bil 74:66 v korist domače peterke, v kateri je izstopal neustavljivi Dimitri Zettin s kar 29 točkami.

Borovi košarkarji so ves čas vodili, čeprav se je v uvodnih minutah poznalo, da so zadnjo tekmo odigrali pred tremi tedni. Kmalu pa so ujeli pravi ritem in začeli polniti koš nasprotnikov. Tudi v obrambi so zaigrali zelo zbrano, saj je San Vito ob polčasu zbral le 27 točk. Tekma je bila vsekakor zelo zanimiva, saj izkušeni gostje nikakor niso popustili. Na drugi strani je bil Bor učinkovit tudi proti nasprotnikovi conski obrambi in igral zelo prepričljivo. V drugem polčasu je San Vito začel manjšati zaostanek in v zadnji četrtini prišel le na tri točke razlike. Varovanci tenerja Krčalića pa so pravočasno ponovno pritisnili na plin in na koncu zasluženo slavili z osmimi točkami naskoka.

Dvoboj med Borom in San Vitom je postregel z zelo zanimivo in dinamično igro. Pozna se, da obe ekipi sodita v ožji krog favoritov za napredovanje. Bor je s peto zaporedno zmago še utrdil prvo mesto na lestvici in ponovno dokazal, da je povsem zasluženo na vrhu razpredelnice. Veliki protagonist tržaškega derbija je bil nedvomno Dimitri Zettin, ki je v 31 minutah dosegel 29 točk s kar petimi zadetimi trojkami. Gre za najboljšo predstavo slovenskih košarkarjev v letošnji sezoni v deželnih članskih ligah doslej.