Bor Radenska s consko obrambo do zmage v derbiju D-lige

Kontovel - Bor Radenska 76:82 (25:22, 47:37, 66:60)

Kontovel: Daneu 18 (1:2, 7:10, 1:3), Persi 2 (-, 1:2, -), Cicogna 24 (1:2, 7:11, 3:9), Pro 5 (-, 1:2, 1:1), Mattiassich 4 (2:2, 1:3, 0:3), S. Regent 10 (5:6, 1:8, 1:4), Starc 2 (-, 1:2, 0:2), G. Regent 11 (1:2, 5:12, -), Škerl, Busan in Doljak nv. Trener: Francesco Peric.

Bor Radenska: Bole 2 (2:2, 0:3, 0:4), P. Zettin 6 (3:4, 0:4, 1:1), G. Terčon 4 (-, 2:4, 0:2), Crevatin 4 (1:2, 0:1, 1:2), Možina 4 (2:3, 1:3, -), Carangiu 18 (7:8, 1:1, 3:6), D. Zettin 7 (-, 2:3, 1:2), Strle 15 (5:5, 5:11, -), D. Terčon 0 (-, -, -), Littieri 9 (5:6, 2:4, -), Scocchi 13 (-, 2:6, 3:7). Trener: Saša Krčalić.

Takega derbija v košarkarski D-ligi že dolgo ni bilo, in to ne le zaradi »prisilnega« mirovanja v zadnjem letu in pol zaradi koronavirusne pandemije. Hitra in atraktivna igra, visoka intenzivnost ter preobrat v izteku dvoboja. Košarkarji Kontovela so kar 38 minut vodili, Bor Radenska pa je v zadnji četrtini s consko obrambo najprej ujel priključek, nato pa prešel v vodstvo in na koncu slavil z 82:76.

Domačini so tekmo začeli s polno paro in takoj povedli z 10:0. V prvi četrtini je bil naustavljiv zlasti Francesco Cicogna, ki je v prvih desetih minutah igre dosegel kar 15 točk (na koncu je bil s 24 najboljši strelec tekme). Varovanci trenerja Francesca Perica so bili uspešni tudi v obrambi in so po prvem polčasu vodili s 47:37. Bor je tretjo četrtino žačel veliko bolj prepričljivo in v prvih tridesetih sekundah poskrbel za delni izid 5:0. Daneu in soigralci pa so pravočasno odreagirali in ohranili nekaj točk naskoka. Borov trener Saša Krčalić se je osem minut do konca tekme, ko je bil izid 70:64, obločil za consko postavitev v obrambi, kar je domače košarkarje povsem vrglo iz tira. Prednost Kontovela, ki je doživel pravi mrk v obrambi, je začela kopneti, tako da je Bor prešel v vodstvo, ko sta do konca dvoboja manjkali manj kot dve minuti. Z uspešnim izvajanjem prostih metov (Kontovel je izpolnil bonus osebnih napak že v 32. minuti) so Svetoivančani zapečatili zmago in zadali domačinom pekoč poraz.

Pri domačih poleg že omenjenega Cicogne velja omeniti 18 točk in 12 skokov Nika Daneua (dvojni dvojček) in ter skupnih 21 točk bratov Regent. Pri Boru je bil najboljši strelec Gianluca Carangiu (18 točk, 3:4 za tri točke in 7:8 izza črte prostih metov), dvojnega dvojčka je vknjižil veteran Tomaž Strle (15 točk in 11 skokov), 13 točk pa je dosegel Alessandro Scocchi.