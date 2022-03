Bor Radenska upravičil vlogo favorita

KOŠARKA

D-LIGA

Bor Radenska – Kontovel 73:57 (18:13, 35:24, 57:40)

Bor: Bole 3 (-, 0:2, 1:3), P. Zettin 11 (6:6, 1:2, 1:3), Terčon 5 (-, 1:2, 1:4), Možina 7 (1:2, 3:6, 0:1), Pizziga 5 (1:2, 2:6, 0:2), Stopar 0 (-, 0:1, -), D. Zettin 14 (4:5, 5:8, 0:7), Strle 8 (2:2, 3:4, -), Lettieri (-, 3:4, 0:1), Scocchi 14 (1:2, 2:4, 3:8). Trener: Krčalić.

Kontovel: A. Daneu 5 (1:4, 2:3, 0:3), N. Daneu 3 (1:2, 1:7, 0:3), Kralj 2 (0:2, 1:1, -), Pro 2 (-, 1:3, -), S. Regent 10 (1:4, 3:7, 1:4), Persi 5 (-, 1:1, 1:2), Starc 11 (4:4, 2:3, 1:4), G. Regent 11 (3:6, 4:7, -), Zgur 8 (3:4, 1:4, 1:4), Cicogna, Škerl in Mattiassich nv. Trener: Peric.

Zaostali derbi 1. kroga povratnega dela košarkarske D-lige med Borom Radenska in Kontovelom se je zaključil s pričakovano zmago domače peterke, ki se je tako točkovno ponovno izenačila z vodilnim Basket 4 Trieste. Končni izid dvoboja v telovadnici na Stadionu 1. maja je bil 73:57.

V prvem polčasu tekma ni bila pretirano zanimiva. V uvodnih minutah so bolje zaigrali gostje, ki so kljub okrnjeni postavi (celo tekmo so na klopi presedeli poškodovani Cicogna, Škerl in Mattiassich) presenetili domačine. Kontovel je povedel s 6:0, Bor pa je prvi koš zadel šele po več kot štirih minutah igre. Domača peterka je izenačila dobri dve minuti pred koncem prve četrtine, v končnici pa povedla za pet točk (18:13). Drugo četrtino so bolje začeli Bole in soigralci, ki so si po šestih minutah igre priigrali 12 točk naskoka. Kontovel ni našel več pravih rešitev v napadu, na drugi strani pa so Borovi košarkarji igrali čvrsto v obrambi in bili bolj natančni pri metu.

V uvodu drugega polčasa je Bor spet dvignil ritem igre in še dodatno povečal prednost. Igra je bila v tem delu nekoliko bolj živahna na obeh straneh igršča, domačini pa so imeli vajeti igre trdno v svojih rokah. Maksimalna prednost Bora je minuto pred koncem tretje četrtine znašala že 21 točk (57:36). V zadnjo četrtino je Krčalićeva ekipa vstopila z 18 točkami naskoka, Kontovel pa se je z agresivno obrambo čez celo igrišče kmalu približal. S trojkama Persija in Starca so gostje prišli le na 9 točk zaostanka, ko pa so jim nekoliko pošle moči, je Bor spet pobegnil. V končnici so domači košarkarji ponovno zadihali in z natančnim izvajanjem prostih metov prišli do gladkega uspeha.

Med posamezniki sta v domačem taboru izstopala predvsem dvojčka Zettin (Dimitri 14 točk in Patrik 11), v prvem polčasu pa je bila Borova gonilna sila v napadu kapetan Scocchi, ki je na koncu prispeval 14 točk (3 trojke). Pri Kontovelu pa sta bila najboljša strelca Starc in Gregor Regent z 11 točkami, 10 pa jih je dodal Simon Regent. V gostujočem taboru se je odsotnost glavnih nosilcev igre v napadu še kako poznala.