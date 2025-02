Bor Radenska v gosteh boljši od mestnega tekmeca San Vita

DEŽELNA DIVIZIJA 1, SKUPINA A

San Vito – Bor Radenska 58:67 (13:18, 26:30, 41:48)

Bor: Cossaro 2 (-, 1:2, 0:1), Gallochio 5 (-, 1:1, 1:4), Možina 12 (-, 6:8, 0:3), Comar 8 (2:2, 3:6, 0:1), Fort 14 (4:5, 5:8, 0:4), Zettin 3 (-, -, 1:3), Strle 0 (-, 0:3, 0:2), Lettieri 2 (-, 1:3, -), Maurel 9 (3:4, 3:6, -), Finatti 12 (1:3, 1:3, 3:9), Battilana nv. Trener: Kladnik.

V 4. krogu povratnega dela deželne divizije 1 so košarkarji Bora Radenska v gosteh ugnali mestnega tekmeca San Vito. Končni izid tekme v dvorani Palacalvola v Trstu je bil 58:67 v korist svetoivanskega moštva. Bor je dosegel še tretjo zaporedno zmago in skupno četrto v petih odigranih tekmah v novem letu. Januarja so Kladnikovi varovanci ostali praznih rok le na gostovanju v Červinjanu.

V današnjem tržaškem derbiju je Bor ves čas rahlo vodil, domačini pa so ohranjali stik z gosti skoraj do konca. Tekma je bila predvsem v prvem polčasu zelo izenačena, saj sta ekipi na glavni odmor odšli pri sicer nizkem izidu 26:30. Odločilno prednost so si Borovi košarkarji, ki niso prikazali ravno najboljše igre, priigrali v zadnji četrtini in na koncu vendarle zasluženo slavili.

»Bila je še ena naša klasična tekma, v kateri smo se tri četrtine mučili s slabšim nasprotnikom. Le v zadnji četrtini smo prikazali nekaj tistega, kar zmoremo, kar je bilo na koncu dovolj za zmago. Priznati moram, da tudi tokrat nismo igrali dobro. Trenutno je naša glavna težava ta, da se vsakič spustimo na raven nasprotnika, se mu prilagodimo in na koncu naredimo le tisto, kar je potrebno, da ga premagamo,« je današnjo zmago proti San Vitu analiziral Borov trener Klemen Kladnik. »Seveda bi si vsi želeli tudi lepše igre, v tem delu prvenstva in v formi, v kakršni trenutno smo, je osvajanje točk edino, kar šteje. Zmaga proti San Vitu je vsekakor dobra popotnica za naslednji zahtevni tekmi proti Servolani in vodilni miljski Venezii Giulii. Če pa bomo želeli biti tudi proti kakovostnejšim nasprotnikom uspešni, bomo morali pokazati veliko več na igrišču,« je še povedal.