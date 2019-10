Bor Radenska vodil celo tekmo, nato pa ostal praznih rok

Latisana - Bor Radenska 80:72 (15:23, 30:33, 44:52, 56:56)

Bor: Oblak (-, -, 0:2), Zettin 2 (-, 1:3, 0:1), Tomadin 5 (-, 3:6, 2:6), G. Terčon 2 (-, 1:3, 0:2), Crocenzi (-, -, 0:1), Sterle 10 (-, 5:11, 0:1), Rajčič 29 (-, 4:8, 7:10), Scocchi 12 (2:2, 2:4, 2:5), Škerl 12 (-, 3:6, 2:6). Trener: Popović.

Bor Radenska je srečanje 1. kroga C-lige silver začel zelo prepričljivo. Dobro je igral v obrambi in v napadu, kjer je izstopal predvsem razigrani Stanko Rajčič (kljub povišani temperaturi je na koncu zbral 29 točk). Vodili so vse do 23 sekund do konca, ko jih je Latisana ujela in izsilila podaljšek. V končnici so bili nasprotniki, ki ciljajo na vrh lestvice, prepričljivejši, svoje je dala tudi sodniška dvojica, ki je tako začinila srečanje. Zadnjič je Bor zadel z Rajčičem minuto pred koncem, nato pa je Latisana ušla tudi po zaslugi prostih metov.

V nedeljo bo na tradicionalnem Basket Dayu v kraju Torre pri Pordenonu nastopil še Breg Mediachem.