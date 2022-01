Bor Radenska z levo roko

D-LIGA

Bor Radenska - Pieris 83:56 (30:15, 45 :25, 62:45)

Bor: Bole 11 (-, 1:2, 3:4), Hollan 0, Terčon 5 (-, 1:4, 1:1), Možina 7 (1:2, 3:3, 0:2), Carcangiu 2 (2:2, 0:1, 0:1), Pizziga 12 (6:8, 3:8, -), Stopper 5 (1:1, 2:4, -), Zettin 18 (4:5, 4:7, 2:6), Lettieri 7 (3:3, 2:6, -), Schocci 14 (-, 1:2, 4:9). Trener: Krčalić.

Bor Radenska je brez težav in povsem prepričljivo premagal Pieris, ki zaseda spodnji del lestvice. Varovanci trenerja Krčalića so takoj prevzeli vajeti igre in povedli s 24:4. Tako (neulovljivo) razliko so borovci znali ohraniti čisto do konca. Pieris, ki ga sestavljajo starejši igralci, se s počasnejšo igro ni uspel približati hitrejšim borovcem, ki so tako vknjižili deveto zmago in na najboljši način tudi pozabili na prvenstveni poraz v prejšnjem krogu.

Trener Krčalić je izkoristil vse razpoložljive igralce, minutažo sta si zagotovila tudi najmlajša košarkarja (letnik 2004) Hollan in Stopper.