Bor Radenska zapravil prvo zaključno žogo za napredovanje

KOŠARKA

D-LIGA

Bor Radenska – Basket 4 Trieste 67:70 (10:21, 30:38, 54:50)

Bor: Bole 0 (-, -, 0:1), P. Zettin 11 (3:6, 4:6, -), Terčon 8 (0:2, 4:5, 0:2), Možina 2 (0:1, 1:3, 0:3), Pizziga 6 (2:4, 2:8, 0:1), D. Zettin 13 (1:1, 3:8, 2:9), Strle 10 (2:2, 4:5, 0:1), Lettieri 6 (-, 3:7, -), Scocchi 11 (4:4, 2:4, 1:8), Crevatin, Hollan in Stopar nv. Trener: Krčalić.

Na Stadionu 1. maja je bilo vse pripravljeno za veliko slavje. Bor Radenska je pred polnimi tribunami (glasni so bili navijači obeh ekip) po sila izenačeni tekmi klonil proti moštvu Basket 4 Trieste, ki se je tako le dva kroga pred koncem približal le na 2 točki zaostanka na lestvici. Končni izid je bil 67:70. Bor je tako zapravil prvo zaključno žogo za napredovanje v C-ligo silver, v naslednjih krogih pa bo moral nujno osvojiti dve zmagi, saj je proti drugouvrščenemu Basket 4 Trieste v letošnji sezoni obakrat izgubil.

Tekmo so veliko bolje začeli gostje, ki so s consko obrambo povsem onesposobili Borov napad. Domačini so se zlasti v prvi četrtini (10:21) precej mučili, šele v nadaljevanju pa so zaigrali bolje. V drugi četrtini so se približali na 6 točk, na glavni odmor pa odšli z 8 točkami zaostanka, predvsem pa so bili spet v igri. V uvodu drugega polčasa so Krčalićevi varovanci dvignili ritem v obrambi, v napadu pa končno našli prave rešitve, čeprav met z razdalje nikakor ni stekel. Dimitri Zettin je s trojko poskrbel za vodstvo domače peterke (51:50), ki je v zadnjo četrtino vstopila s 4 točkami naskoka (54:50). O končnem zmagovalcu je tako odločala zadnja zadnja četrtina. Na igrišču in predvsem na obeh klopeh je bilo zelo napeto. Bor v prvih treh minutah ni zadel koša, tekma pa se je nadaljevala v popolnem ravnovesju. Odločala je tako končnica, v kateri je Basket 4 Trieste natančno zadeval proste mete. Le 32 sekund pred koncem so gostje povedli s 68:67, Bor pa je na drugi strani zapravil napad. Tržačani so bili 2 sekundi pred koncem spet natančni pri izvajanju prostih, zadnji met kapetana Scocchija za tri točke iz težkega položaja pa ni bil uspešen.

Na koncu so se s svojimi navijači veselili košarkarji Basket 4 Trieste, v domačem taboru pa so bili vidno razočarani. Na poraz je nedvomno vplivala netočnost Borovih košarkarjev pri metu (le 3:25 za tri točke in 12:20 izza črte prostih metov), verjetno pa je tudi izključitev Patrika Zettina, ki je dobre štiri minute pred koncem nešportno odreagiral na nasprotnikovo osebno napako, na koncu imela svojo težo.

PROMOCIJSKA LIGA, druga polfinalna tekma

Barcolana – Sokol 61:43 (8:9, 27:22, 51:32)

Sokol: Sossi 2, Ferfolja 6, Grgič 2, Kojanec 9, Furlan 0, E. Malalan 3, Visintin 0, M. Malalan 6, Albanese 7, Gutty 8, Perčič nv. Trener: Kapo.

Sokol je v povratni tekmi polfinala promocijske lige zasluženo klonil proti Barcolani. Odločilna tretja tekma za preboj v pokrajinski finale bo v torek ob 21.15 v Nabrežini.