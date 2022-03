Bor z granitno obrambo odpihnil Santos

KOŠARKA

D-LIGA

Bor Radenska – Santos 66:34 (19:10, 39:16, 51:22)

Bor: Bole 8 (2:2, 3:4, 0:3), P. Zettin 11 (-, 1:3, 3:4), Terčon 2 (-, 1:3, 0:1), Možina 2 (-, 1:1, -), Pizziga 10 (4:4, 3:9, -), D. Zettin 12 (-, 3:5, 2:3), Strel 0 (-, 0:1, -), Lettieri 9 (1:2, 4:9, -), Scocchi 12 (2:3, 2:2, 2:6). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v 23. krogu D-lige vknjižili visoko zmago. Na Stadionu 1. maja so po ekspresni tekmi kar s 66:34 nadigrali tržaški Santos. Kot kažejo izidi posameznih četrtin je bil potek dvoboja povsem enosmeren. Domačini so takoj prevzeli pobudo in do konca tekme le povečevali prednost. Borova obramba je bila granitna, Santos pa kljub popolni postavi nikakor ni našel pot do koša in na koncu zadel vsega le 34 točk.

Kontovel – Monfalcone 40:59 (11:4, 23:23, 34:45)

Kontovel: A. Daneu 2 (0:2, 1:4, 0:1), N. Daneu 4 (2:2, 1:7, 0:2), Kralj 0 (-, -, 0:1), Cicogna 7 (-, 2:4, 1:4), Pro 3 (1:2, 1:3, -), S. Regent 4 (2:2, 1:6, 0:3), Persi 2 (-, 1:3, 0:1), Starc 5 (1:4, 2:8, 0:2), G. Regent 9 (5:10, 2:10, -), Žgur 4 (1:2, 0:3, 1:3), Mattiassich in Emili nv.. Trener: Peric.

Po zelo slabi predstavi je Kontovel zasluženo izgubil proti Monfalconeju, ki je pred tem krogom imel na lestvici enako število točk (18) kot varovanci trenerja Perica. Gostitelji so zelo dobro začeli in po prvi četrtini vodili z 11:4. Že v drugi četrtini pa so dovolili Tržičanom, da so jih dohiteli. V drugem polčasu so povsem odpovedali predvsem v napadu in na koncu tudi visoko izgubili. Od posameznikov je bil v Kontovelovih vrstah edini, ki se je srčno boril, Gregor Regent. Imel je kar 20 skokov.

PROMOCIJSKA LIGA

Sokol – Intermuggia 45:74 (11:14, 23:34, 30:57)

Sokol: Sossi 4, E. Malalan 8, Ferfolja 2, Grgič 0, Kojanec 15, Furlan 3, Visintin 2, Terčon 0, Perčič 6, M. Malalan 0, Albanese 5. 3 Trener: Kapo.

Košarkarji Sokola so v odločilni tekmi za končno prvo mesto v tržaški skupini promocijske lige na domačem igrišču visoko izgubili proti Intermuggii. Prva četrtina je bila dokaj izenačena, obe ekipi pa sta zaigrali zelo zakrčeno. V drugi četrtini so gostje poostrili obrambo in začeli višati vodstvo. V uvodu drugega polčasa je Intermuggia dokončno pobegnila in dejansko zapečatila uspeh. Sokolova igra v napadu je povsem zastala. Napake so se vrstile ena za drugo, žoga pa nikakor ni hotela skozi obroč. Sokol je na koncu dosegel le pičlih 45 točk, v 40 minutah tekme pa zadel le eno trojko s Furlanom.