Bor želi biti protagonist

Na Stadionu 1. maja v Trstu je sinoči zadišalo po ... normalni sezoni. V živo (in ne po spletu) so predstavili člansko košarkarsko ekipo Bora Radenske, ki bo v novi sezoni igrala v deželni D-ligi. Prvenstvo D-lige, ki se bo začelo konec tedna, bo »dolgo in naporno«, je dejal predsednik KK Bor Edi Sosič. Zaključilo se bo šele 20. maja prihodnjega leta. Poleg Bora, bosta od ekip slovenskih društev nastopala še Dom (v soboto bo igral v Miljah) in Kontovel, ki bo čez en teden (v sredo, 13. oktobra) gostil prav borovce. Bor starta v novo sezono strumno in ambiciozno. »Pravzaprav ne poznamo vseh nasprotnikov, a želimo biti protagonisti. Želimo se vrniti v deželno C-ligo silver,« je dejal košarkar Miran Bole, ki se je spet vrnil na parket. Bole je v zadnjih petih letih uspešno kolesaril s tržaškim klubom Eppinger. Tekmovalno kariero na dveh kolesih bo zaključil v nedeljo v Lignanu. Bole, Štrle, Sosič in še nekateri drugi »starejši« košarkarji bodo letos skrbeli, da bodo mladi napredovali, se okrepili in tudi prevzeli glavno vlogo v ekipi in klubu. »Ta je naš glavni cilj«, je med predstavitvijo poudaril predsednik Sosič. Mlajši borovci bodo igrali tudi z združeno ekipo U19 Jadrana. Članska ekipa Bora bo domače tekme igrala na Stadionu 1. maja ob petkih zvečer ob 20.30. V višjo ligo bo letos napredovala le prvouvrščena ekipa. Zadnjeuvrščena pa bo izpadla v promocijsko ligo. Play-offa in play-outa ne bo.

