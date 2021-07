Brez gledalcev na olimpijskem maratonu?

Organizatorji olimpijski iger Tokio 2020 bodo pozvali domače navijače, da naj ne stojijo ob trasi olimpijskega maratona in naj ne vzpodbujajo v živo športnikov. Razlog je strah pred tem, da bi množice navijačev lahko razširile okužbo z novim koronavirusom. »Zaradi trenutne situacije glede covida-19 bo nujno treba zmanjšati tveganja za okužbe, kar bomo naredili tako, da bomo omejili gibanje javnosti. Odločili smo se, da bomo ljudi pozvali, da si preizkušenj ne ogledajo ob progi,« so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.

Igre se bodo na Japonskem, ki beleži povišano število obolelih s covidom-19, začele 23. julija. Maraton je bil sicer v središču iger že prej, ko so ga zaradi poletne

vročine iz Tokia prestavili bolj severno v Sapporo. Organizatorji so pojasnili, da so se že sestali s policijo in lokalnimi uradniki, s katerimi se bodo dogovorili o organizaciji ženske in moške preizkušnje v maratonu in hitri hoji.

Japonska vlada naj bi sicer ta teden znova zaostrila prepovedi, ki veljajo zaradi pandemije. Trenutno si športne dogodke lahko v živo ogleda 5000 ljudi, vse bolj pa je verjetno, da bodo igre potekale za zaprtimi vrati.