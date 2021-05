Brez Grand Prixa in KO Sprint

Lanski rolkarski Grand Prix v Samatorci in KO Sprint na Opčinah ju je pobrala pandemija. Letošnjega pa ... javna dela, ki so onemogočila izvedbo športnega tekmovanja v organizaciji ŠD Mladina In pod okriljem smučarske zveze Fisi) tako na trasi Grand Prixa pri Samatorci kot na Proseški ulici na Opčinah. »Žal smo morali zaradi tega odpovedati obe etapi italijanskega pokala, ki smo ju morali letos organizirati,« je dejal predsednik kriškega društva Boris Bogatec in dodal: »Javna dela so se začela prav v trenutku, ko smo občinama (Trst in Zgonik) poslali prošnje za tekmovanje. Organizacija tekmovanja je že nekaj let (tekmovanje organizirajo od leta 1991) ustaljena in nihče ni pričakoval težav. Nihče nas ni obvestil o gradbišču na cesti in časa, da bi tekmovanji preselili na kako drugo lokacijo, ni bilo več.«

