»Brez organizatorja igre je težko«

S športnim novinarjem in dolgoletnim košarkarskim trenerjem Sergiom Tavčarjem smo se pogovorili o letošnji sezoni Jadrana Motomarine. Tavčar je pred kratkim dopolnil okroglih 70 let, zato je bil pred začetkom zadnje prvenstvene tekme proti Caorlam deležen posebnega presenečenja. Jadranova predsednica Ivana Milič mu je izročila priložnostni dres, ki ga na hrbtni strani krasi napis »Sergio Tavčar 70«.

Sergio, kako bi ocenili letošnjo Jadranovo sezono v C-ligi gold?Ocenil bi jo z zadržkom. Prepričan sem namreč, da je potencial ekipe veliko večji od tistega, ki ga je doslej pokazala na igrišču. Objektivne težave pa so velike. Odsotnost Martina Ridolfija je zelo huda za Jadran. Ekipa se na tak način še vedno išče in nima pravega obraza. Nima prave oblike igre.Kje pravzaprav tičijo največje težave v Jadranovi igri?To je zelo enostavno, ekipa nima playmakerja. Sam še vedno prisegam na staro šolo, ekipa brez pravega organizatorja igre ne more igrati. V tem primeru vlada velika zmešnjava, saj ni pravega vodje na igrišču. Vodja bi bil seveda Borut Ban. Če pa on skrbi za prenos žoge, kdo bo potem dosegal koše? Nikoli ni bil organizator igre. Jadran ima na tem igralnem mestu veliko vrzel.