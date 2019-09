»Brežani« z jadrnico Excalibur bronasti na evropskem prvenstvu ORC

Na evropskem prvenstvu ORC za manjše jadrnice (sportsboat), ki je pretekli teden potekala v Portorožu, so uspešno tekmovali tudi slovenski jadralci iz našega konca. Najuspešnejša je bila ekipa »brežanov«, posadka na jadrnici Excalibur v postavi Alan Mahne Kalin (krmar), Matija Succi (taktik), David Slama (gennaker), Alex Debelis (premec) in Stefano Bragadin iz Chioggie (lastnik). V absolutni konkurenci kakovostne skupine A so bili šesti od 18 plovil, tretji – bronasti – pa v posebni razvrstitvi neprofesionalcev (corinthian) med dvanajstimi nastopajočimi. Uspešni so bili z jadrnico tipa Melges24, ki je bila najeta s pomočjo sponzorja bara Excalibur, tekmovala pa je pod slovensko zastavo.

V isti kakovostni skupini A pa je z jadrnico Esco Matto No Limits tekmovala kriško-brežanska ekipa. Na njej je Arianna Bogatec prevzela vlogo taktika, brat Lorenzo je skrbel za glavno jadro, Andrej Kosmač, sicer predsednik Dolge krone, pa za ostala jadra. V absolutni konkurenci so bili 14.

V kakovostnem razredu B (razred je določal pravilnik na podlagi velikosti jadrnice) pa se je na 3. mesto uvrstila tržaška jadrnica Cattivik, na kateri je jadral tudi Barkovljan Nicolas Starc. ORC je poseben tip regate, kjer ima vsaka jadrnica svoj izračunan referenčen čas, na podlagi katerega se izračuna časovni popravek glede na veter in razdaljo, tako da se lahko po tej formuli pomerijo zelo različna plovila.