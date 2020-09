Bris nogometaša je bil pozitiven

Novi koronavirus je »nagajal« že v prvem krogu pokala v deželnih nogometnih amaterskih ligah. 20-letni nogometaš Turriaca 1922 je bil pozitiven na bris, ki ga je opravil v torek zjutraj. Članska ekipa kluba Turriaco 1922 je v nedeljo igrala v gosteh v Sovodnjah. Turjaški belo-modri namreč nastopajo v isti skupini kot sovodenjski belo-modri. »Mi smo o pozitivnem brisu izvedeli v torek zvečer, ko me je poklical predsednik goriškega kluba. V nedeljo smo vsekakor pred tekmo vsem izmerili temperaturo in nogometaši so tudi podpisali samoizjavo, da se počutijo dobro. Tako namreč veleva pravilnik deželne nogometne zveze. Nogometaš Turriaca se je v nedeljo počutil dobro in je igral skoraj celotno tekmo. Povrh tega nam je zabil tudi gol. V ponedeljek pa ga je zagrabila vročina in sledil je odvzem brisa, ki se je izkazal za pozitivnega,« nam je potrdil predsednik ŠD Sovodnje Ladi Tomsič, ki je seveda takoj ukrepal in odpovedal torkov ter današnji trening. »Čakamo na navodila zdravstvenega podjetja Asugi. Predsednik deželne zveze Ermes Canciani pa mi je dejal, da lahko medtem nadaljujemo dejavnost. Članska ekipa se bo tako ponovno zbrala jutri (v četrtek),« je še dodal Tomsič.