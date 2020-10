Burjasport v veliki »družini« ZSŠDI

V petek je v občinski telovadnici v Nabrežini, ki bo v kratkem poimenovana po nekdanjemu Sokolovemu predsedniku Savu Ušaju, potekal 49. redni občni zbor Združenja slovenski športnih društev v Italiji. Večer, ki je potekal ob upoštevanju vsem že znanim protikoronskih ukrepov, se je začel ob notah slovenske državne himne Zdravljice. Že takoj po uvodnih pozdravih in odobritvi dnevnega reda so predsedniki društev z dvigom rok potrdili sprejem nove članice v veliko »družino« ZSŠDI. Soglasno je bilo kot 52. članica športni krovni organizaciji priključeno Amatersko športno društvo Burjasport. Sledil je govor predsednika Ivana Peterlina, ki je bil osredotočen predvsem na preporod športnega gibanja po pandemiji novega koronavirusa. Peterlin se je tudi spomnil vseh športnih osebnosti, ki so preminile v zadnjem letu. Spregovoril je o Lojzetu Abramu, Saši Rudolfu, Nardu Kralju, Magdi Prinčič, Tanii Černe, Janezu Kocijančiču in Pavlu Miliču.

