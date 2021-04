Čajkovski namesto himne

Ruski olimpijski komite je sporočil, da bodo na olimpijskih igrah v Tokiu ob zmagah ruskih športnikov namesto ruske himne tekmovalcem iz te države predvajali del skladbe skladatelja Petra Iliča Čajkovskega. Zaradi dopinške kazni oziroma prepovedi nastopanja na mednarodnih tekmovanjih ruski športniki in ekipe v Tokiu ne bodo smeli uporabljati nacionalnih simbolov in oznak svoje države, prav tako pa ob morebitnih osvojenih zlatih medaljah v čast zmagovalcem ne bodo zavrteli ruske himne.

Danes je ruski olimpijski komite sporočil, da je krovna olimpijska organizacija (Mok) potrdila njihov izbor alternativne skladbe za takšne priložnosti. Namesto himne so Rusi izbrali del Koncerta za klavir in orkester št. 1 Čajkovskega. Že prejšnji teden so Rusi predstavili tudi letošnjo olimpijsko kolekcijo oblačil, ki je brez simbolov, a vseeno v prepoznavnih ruskih barvah deli, modri in rdeči.