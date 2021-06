Čančarjev Denver le zmago od napredovanja

Ekipa Denver Nuggets, pri kateri igra tudi slovenski košarkar Vlatko Čančar, potrebuje le še eno zmago za napredovanje v drugi krog končnice severnoameriške košarkarske lige NBA. V domači areni so košarkarji iz Denverja po dveh podaljških premagali Portland Trailz Blazers s 147:140 in tako v medsebojnih dvobojih povedli s 3:2. Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Srbski košarkar ikola Jokić je zbral 38 točk, 11 skokov in devet podaj. Pri Portlandu je Damian Lillard s 55 točkami, pri čemer je zadel kar 12 trojk, dosegel rekord lige v zaključnih bojih.