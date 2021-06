Čančarju z Denverjem uspel preboj v polfinale

Slovenskemu košarkarju Vlatku Čančarju je z Denverjem uspel preboj v polfinale končnice sevenoameriške košarkarske lige NBA. Košarkarji Denver Nuggets so v gosteh premagali Portland s 126:115 in tako zaključili medsebojni obračun s 4:2. Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Srbski košarkar Nikola Jokić je dosegel 36 točk in osem skokov.

Veliko presenečenje je izločitev branilcev naslova Los Angeles Lakers. V domači areni so na šesti tekmi prvega kroga končnice klonili pred ekipo Phoenix Suns s 100:113 in tako izgubili medsebojni dvoboj z 2:4.