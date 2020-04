»Čas po koroni« pri KK Bor

Kakšne so težave, s katerimi se slovenski klubi soočajo v koronačasu zaradi prekinitve športnih dejavnosti in kakšni so izzivi, s katerimi se bodo soočali v času po koronavirusu? Taka in podobna vprašanja bomo v naslednjih tednih postavili predstavnikom slovenskih športnih društev v Italiji v rubriki »Čas po koroni«. Letošnja sezona je za večino športnikov in ekip že zaključena, prihodnost pa je za vse velika neznanka. Slovenski šport v Italiji ima pred seboj zahtevno delo, saj bo predvidena finančna kriza negativno vplivala na delovanje klubov.

Pri košarkarskem klubu Bor so imeli letos pestro sezono, saj so poleg članske ekipe, ki je nastopala v deželni C-ligi silver, pod svojim okriljem imeli še združeno moštvo U20, ekipi U14 in U12 ter skupino minibasketa. Odborniki svetoivanskega kluba so si obenem zamislili bogat program, ki je med drugim vključeval tudi predavanja na temo vzgoje, več idej pa so imeli v predalu za poletne mesece. Nepričakovan razplet sezone zaradi zdravstvene krize, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, je vse projekte zamrznil, predvsem pa je močno udaril tudi po klubskih blagajnah. Kot nam je potrdil predsednik KK Bor Edi Sosič, so izredni vladni ukrepi in zaključek delovanja privedla predvsem do težav s pokrovitelji, saj niso vsi še izplačali obljubljenega zneska.

Sosič je v pogovoru povedal, da zato še niso poravnali najemnine, omenil je tudi vadnine, ki jih težko bodo vrnili staršem, razmišljajo pa, da bodo staršem in članom priskočili na pomoč v naslednji sezoni. Sprašuje se tudi, ali bodo pri zvezi povrnili stroške neizkoriščenih registracij (parametro NAS). Najbolj ga skrbi prihodnost, pridobivanje sponzorjev, ki so za delovanje zelo pomembni.