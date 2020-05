Caterina Sinigoi (SK Devin) v krogu državne reprezentance

MILAN – Smučarka SK Devin Caterina Sinigoi je na seznamu devetih mladih smučark državne reprezentance, ki jih bo zveza v naslednji sezoni opazovala (ital. »osservate«). Gre v bistvu za predsobo mladinske državne izbrane vrste. Za slovensko tekmovalko, dijakinjo liceja France Prešeren, je to izjemen uspeh, sad dolgoletnega vestnega in trdega dela in odličnih rezultatov. V letošnji skrajšani sezoni je tekmovala prvič na mednarodnih tekmah Fis, na seznamu je z ostalima dvema najmlajša (letnik 2003).

Državna smučarska zveza FISI je letošnji prenovljeni seznam obelodanila včeraj zvečer. Od deželnih smučark ostaja na seznamu tudi trbiška smučarka Lara Della Mea, ki bo še naprej v slalomski ekipi.