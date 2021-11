Caterina Sinigoi (SK Devin) želi začeti sezono na najboljši možni način

Sezona smučarskih mednardnih tekem FIS v Italiji se bo začela danes na že tradicionalnem prizorišču Sulden na Južnem Tirolskem. Prvega testa v veleslalomu in slalomu se bodo udeležile tudi italijanske (mladinske) reprezentančne ekipe, saj bosta dve tekmi veljali tudi za razvrstitev Gran Premio d’Italia. Med mladinsko konkurenco pa letos ne bo tekmovalke SK Devin Caterine Sinigoi, ki bo uvodne tekme sezone izpustila. To je bil nenazadnje tudi prvotni načrt trenerja Aleša Severa, ki letos noče prehitevati, saj bo tekem med sezono veliko. »Meddrugim smo tudi izvedeli, da razmere na progi niso optimalne, zato smo se naposled s Caterino odločili, da ne bomo tvegali. Bil bi to dober test z vsemi konkurentkami, a na mehki podlagi z visoko startno številko bi bila enakovredna primerjava težka. Navsezadnje pa si tekmovalka želi začeti sezono na najboljši možni način. Smučanje ni pod vprašajem, saj se Caterina že zelo dobro smuča, a si že na začetku želimo dobrega rezultata, saj verjamem, da bo ta odločilen za nadaljevanje sezone,« je pojasnil trener Aleš Sever.

Kdaj bo prvič nastopila na tekmi, je zdaj še neznanka. Najkasneje bo to v začetku decembra na Kronplatzu, sicer pa lahko že teden prej v Santa Caterini.

Več v današnjem Primorskem dnevniku