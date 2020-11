Tržaški košarkarski prvoligaš Allianz Pallacanestro Trieste je uveljavil izstopno klavzulo in prekinil pogodbi z Jakobom Čebaškom in Federicom Mussinijem. Društvo se jim je zahvalilo za trud, ki sta ga izkazala v zadnjih tednih. V ekipo sta prišla v posebno težavnem trenutku in sta izkazala veliko pripravljenost ter odlične človeške in košarkarske vrline, so med drugim zapisali. Zaželeli so jim srečno pot v nadaljevanju kariere.