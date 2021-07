Celjski čarodej Marjan Fabjan

Najlepše sanje se kdaj pa kdaj tudi uresničijo. Včeraj sem napisal, da sem si želel zmage Trstenjakove tudi zato, da bi po četrtem olimpijskem dnevu Slovenija prehitela Italijo v tabeli osvojenih kolajn. Ni se zgodilo predvčerajšnjem, včeraj pa se je. In to z maščevanjem, kot to temu rečejo Angleži. Na najlepši in najveličastnejši način, s suvereno zmago zasavskega orla (oprostite, da tudi sam posežem po obrabljeni retoriki, a kaj, ko se stvar sama po sebi ponudi) Primoža Rogliča na moški kolesarski vožnji na čas, po domače kronometru. Ko je prečkal cilj (ne da bi se tega zavedel, saj je kar strumno jadral naprej) minuto pred drugouvrščenim Tomom Dumoulinom, je bilo treba, da se za veliko veselje zgodi še ena stvar, da namreč Italija izgubi v finalu moškega ekipnega sabljanja proti Koreji. Korejci so tudi temu ustregli, dodobra prerešetali nemočne Italijane in rajanje se je lahko začelo. Tabela po petem dnevu tekmovanj razkazuje, da je Slovenija na osupljivem trinajstem mestu, dve mesti pred Italijo. Ne samo, enako število zlatih kolajn (dve) kot Slovenija ima tudi Kosovo, ki seveda drugih kolajn nima. In hec pri vsem tem je, da sta tudi ti dve zlati kolajni v bistvu slovenski, saj sta zmagujoči judoistki iz te države že veliko let pridni učenki slovenskega trenerskega čarodeja Marjana Fabjana v Celju.

Že nekaj dni se sprašujem, zakaj sem iz dneva v dan, iz ure v uro bi skoraj rekel, vedno bolj škodoželjen do Italijanov, saj v resnici mi niso nič zlega (športno) naredili in sem celo do nedavnega, ko ni bilo Slovencev v igri, tudi iskreno navijal zanje. Verjetno sta tu dva vzroka: prvi in najvažnejši je gotovo ta, da mi že presedata neverjetni ozkost in provincialnost, s katero italijanska državna televizija poroča o igrah. Edino, kar je važno zanje, je to, da prenašajo, kar se Italije tiče in da poveličujejo v zvezde tudi dosežke, ki so v globalnem smislu večkrat precej zanemarljivi. Nočem biti pretirano politično korekten. Nisem nikoli bil in do konca svojih dni tudi nikoli ne bom. Zato bom rekel naravnost, da obstajajo športi in športi, nekateri so neprimerno važnejši od drugih in kolajna, osvojena v teh športih, ima vselej posebno, veliko večjo težo. Oprostite, a zlata kolajna na 100 metrov v atletiki nima prav nobene zveze z zlato kolajno v kategoriji do 42,58643 kg periodično v taekwondoju. In med tema ekstremoma je cela paleta razlik in različic v važnosti in teži. Da sem popolnoma jasen: zame je Italija doslej osvojila le eno prav lesketajoče srebro, tisto moške štafete v plavanju 4x100 prosto, potem je še tu bron Martinenghija na 100 prsno; drugo je sicer lahko tudi važno za nekatere in vsekakor hvalevredno zaradi vsega truda in odrekanja, ki do odličja pripeljejo, in to v vsakem športu brez izjeme, a teža je popolnoma drugačna. In dobro bi bilo, da bi imela tudi Rai to v vidu in bi zato na primer tudi primerno sledila raznim dogodkom. Nikjer nisem na primer včeraj zasledil karkoli o boju za kolajne v moškem mnogoboju v telovadbi (oprostite mi, Slovenci, ali športna gimnastika bo zame po slovensko vedno in le telovadba), to je o najprestižnejšem boju v enem od osnovnih športov, eden od treh ob atletiki in plavanju, ki so temelj za vse ostale. Drugi razlog mojega »sovraštva« je veliko manj splošen. Že hudo na živce mi gre, kako v Italiji govorijo o slovenski košarki in o Luki Dončiću, ki naj bi bil smrt košarke, češ, poveljuje le on in ostali so odvisni le od njega, ki drži vse konce v svojih rokah. Morali bi igrati bolj kolektivno, pravijo. Seveda, moral bi na primer voditi žogo nekdo, ki tega ne zna, in biti glavni podajalec nekdo drug, ki spet s svoje strani te prvine ne obvlada in tako dalje. Problem je le eden: vse, kar se v košarki dogaja, zna Dončić veliko boljše delati od vseh drugih na svetu. In da Slovenija zmaga, je veliki trn v peti vsem. Morala bi biti bolj simpatična, igrati boljšo košarko in izgubljati. Potem bi bili vsi veseli. Jaz veliko manj.

Da se vrnem k Rogliču. Kot sem rekel, sem iz leta v leto bolj sentimentalen, tako da mi je tudi včeraj šlo krepko na solze. Solze sreče, seveda, predvsem pa olajšanja in zavedanja, da je bila končno storjena pravica. Roglič je letos začel na dirki od Pariza do Nice, bil smešno boljši od drugih, a padel je v zadnji etapi, vsi so ga požrešno napadli in je izgubil dirko. Pripravil se je vestno na Tour, med tem zmagal v Baskiji pred Pogačarjem, ki je bil le tretji, potem pa je na Touru padel v prvi etapi zaradi neke neuravnovešene ženske, ki je sredi ceste vihtela neumen napis. Nato ga je na tla spravil Colbrelli, ves se je potolkel in moral odstopiti po nekaj etapah. Na dirki, kjer je bil edini pravi Pogačarjev izzivalec in konkurent. Zacelil je rane, pridno treniral, prišel je na Olimpijado in pogorel na cestni dirki, ker so ga še vedno dajale bolečine in krči. V vsem tem času so vsi nanj sproti pozabili. A hočeš, nočeš, je še vedno uradno tretji kolesar na svetu. Ali trmasti Zasavec (iz Kisovca) se ni dal, dan pred kronometrom so ga bolečine zapustile in včeraj je končno orel poletel in dotolkel konkurenco. Drugi je bil več kot minuto za njim, potem pa so bili še drugi štirje super asi vsi uvrščeni v okviru petih sekund. Na progi je letel, bil je končno letos pravi Roglič. Vse se je srečno razpletlo na dan resnice. In pravici je zadoščeno, tudi za pregovorno zasmoljenega Rogliča. Pogrešal sem le, da se izza oblakov prikaže gora Fuji v vsej svoji lepoti. Potem bi imeli tudi mi film. In to še kakšnega.