Centazzo (Sirena) bližji deseterici

Po dnevu premora so jadralci na portugalski južnoatlantski obali pred Vilamouro spet sedli na jadrnice in nadaljevali z regatami za mladinsko svetovno prvenstvo v razredu ilca 4 v zlati in srebrni skupini. Jadralec barkovljanske Sirene Luca Centazzo je začel odlično in je v prvem plovu osvojil prvo mesto. Nato pa je slabše odjadral preostala plova: uvrstil se je na 28. in 51. mesto. Po včerajšnjem dnevu je Centazzo 11. na lestvici, na kateri vodi Italijan Nicolo Cassitta. V srebrni skupini sta tekmovala Iztok Kalc in Ivan Visintin. Kalc je na 76. mestu, Visintin pa je 121. Skupno nastopa 272. jadralcev. Tudi v ženski konkurenci vodi Italija: na prvem mestu je Ginevra Caracciolo. Slovenka Alenka Valenčič je trinajsta. Svetovno mladinsko prvenstvo na Portugalskem se bo zaključilo danes.