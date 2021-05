Čezmejni kolesarski praznik Belgijcu

Zmagovalec goriške čezmejne etape kolesarske dirke po Italiji je Belgijec Victor Campenaerts (Team Qhubeka Assos), ki je v ciljnem sprintu na goriškem Travniku premagal Nizozemca Oscarja Riesebeeka (Alpecin–Fenix.). Kolesarja sta z zadnjih kilometrih pobegnila ubežni skupini, ki je na cilj prišla z nekaj sekundami zaostanka. Tretje mesto je zasedel Nemec Nikias Arndt (Team DSM), ki je za las ugnal Italijana Simoneja Consonnija (Cofidis). Glavnina z rožnato majico Eganom Bernalom je prišla na cilj z visokim zaostankom. Današnjo etapo je v uvodnih kilometrih zaznamoval množični padec med Gradežem in Oglejem, zaradi katerega so za nekaj časa celo prekinili dirko. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb.

Predvsem pa so kolesarski praznik zaznamovali res številni navijači, ki so se zbrali ob cesti kljub slabemu vremenu (poleg močnega dežja se je nad dirko usula tudi toča). Veliko jih je bilo tako na klancih v Brdih kot v zadnjih kilometrih, v Novi Gorici in Gorici. Tako številne množice na letošnji dirki po Italiji letos še ni bilo.