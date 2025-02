»Ciklokros ohranja neko romantičnost, obenem pa je zelo spektakularen«

Kdo bo zmagal, Wout van Aert ali Mathieu van der Poel? To je glavno vprašanje pred današnjo moško preizkušnjo svetovnega prvenstva v ciklokrosu v francoskem Liévinu. Gre za osrednji dogodek letošnje sezone ciklokrosa, potem ko je svetovni pokal 2024/25 pripadel Michaelu Vanthourenhoutu, ki je izkoristil nekatere odsotnosti dveh omenjenih zvezdnikov. Nizozemec van der Poel je denimo osvojil zadnji dve dirki svetovnega pokala (skupno je dosegel pet zmag), potem ko je nekaj časa miroval zaradi poškodbe reber.

Na SP je bila v petek najprej na vrsti mešana ekipna štafeta, v kateri je Italija, za katero je dirkal tudi mladi furlanski kolesar Stefano Viezzi, osvojila srebrno kolajno (zlato so osvojili Britanci), seveda pa največ pričakovanja vlada za današnjo sklepno moško člansko dirko, ki se bo začela ob 15.05 (v živo tudi na Rai 2). Lansko zmago brani van der Poel, ki bo danes naskakoval sedmi naslov svetovnega prvaka, kar bi mu omogočilo, da bi se izenačil z dosedanjim rekorderjem Ericom De Vlaeminckom.

O poteku SP smo se pogovorili z »našim« strokovnjakom Christianom Leghisso, ki že nekaj let živi v bližini Padove. Športni vodja mladinske ekipe Bike Club 2000 iz Trevisa občasno tudi rad tekmuje na kaki dirki: »Sem še aktiven, občasno tudi tekmujem v ciklokrosu. Čeprav nisem treniran in je zato še bolj naporno, se med dirkami zabavam. Med drugim je moja žena Ilenia Lazzaro tudi tehnični komentator svetovnega prvenstva v Liévinu za kanal Eurosport.«

Katera je posebnost ciklokorsa oziroma zakaj se razlikuje od vseh ostalih kolesarskih panog?

Mislim, da ciklokors ohranja neko romantičnost. Ob progah se vedno zbira veliko število navijačev, ker je zelo spektakularen. Kolesarji in kolesarke merijo moči tudi v ekstremnih pogojih, naj bo to dež, blato, sneg ali mraz. To je moderni publiki, tako na licu mesta kot pred ekranom, všeč. Tekmovanja so tudi kratka, ne več kot 50 minut za ženske in največ uro pri moških.

Katere pa so značilnosti in kakšna je težavnost trase v Liévinu?

Recimo, da je trasa nova, saj so na njej v glavnem tekmovali smučarji tekači. Tu se ni tekmovalo s kolesi že vrsto let. Trasa naj ne bi bila podobna tistim tipičnim za svetovni pokal, tako da bi ravno to nepoznavanje proge lahko postalo še dodaten motiv za kako presenečenje. S tega vidika bo veliko odvisno tudi od vremenskih razmer. Če bo suha, bo dirka lažja, če pa dežuje, se vse spremeni, tudi možni favoriti, saj pridejo bolj do izraza tisti, ki so posebno spretni v blatu.

Kdo so vaši favoriti za moško člansko dirko?

V ospredju sta trenutno dva kolesarja, to se pravi van Aert in van der Poel. Presenetita lahko Belgijca Thibaut Nijs in Michael Vanthourenhout. Mislim, da bo vse odvisno od taktike van der Poela. Če bo začel z visokim tempom, mislim, da mu bodo drugi le s težavo lahko sledili.

Preidimo še na cestno kolesarstvo: kaj menite o Danielu Skerlu?

Pisal sem mu pred kratkim v Avstralijo. Menim, da je povsem zasluženo, da si je priboril mesto v svetovni eliti. Upam, da bo uspešen, da bo tudi po njegovi zaslugi naše zamejstvo v ospredju. Fant je delaven, skromen, resen. In ima telesne sposobnosti, da bi se lahko med sprinterji resnično uveljavil. Verjetno bi ga lahko v bodoče videli v ospredju na dirki Milano-Sanremu ali pa na nekaterih bolj ravninskih etapah na Giru.