Cilja na izpolnitev rekorda

Napadalec Denis Godeas se pri 44-letih še ni naveličal igranega nogometa. V novi sezoni namreč nastopa za Trieste Calcio v promocijski ligi.

»Zahvaliti se moram tržaškemu društvu, da me je sprejel medse. Nočem izpasti egoist, ker ciljam na izpolnitev rekorda: to se pravi zadeti gol v vseh italijanskih ligah (to je v Italiji doslej uspelo le Antoniu Martorelli op. av.). Letos sem pač potreboval klub v tej ligi. Nalogo sem izpolnil že v nedeljo. Zdaj pa želim pomagati Trieste Calciu. Želim biti koristen,« nam je v torek popoldne pred treningom povedal »oven iz Medeje« (njegov vzdevek). Denis je fizično še »kar dober« (nam je zaupal). »V glavnem treniram posebej. Ekipi se pridružim le ob petkih, ko je trening bolj taktičen. Vse druge dni skrbim za fizično pripravo, kar je pri moji starosti bistveno.«

Manjka vam še zadetek v 1. AL. Kakšen je vaš načrt?

Moja prva skrb je, da bom še naprej zdrav. Manjkajoči zadetek bi rad zadel v prihodnji sezoni z ekipo Triestino Victory, ki sicer letos nastopa v 2. AL. Victory cilja na napredovanje v višjo ligo. Morda se bom k Triestini vrnil že v drugem delu sezone. Bomo pač videli, če me bodo sploh potrebovali. Recimo, da sem zelo navezan na to ekipo (Triestino Victory op. av.), saj me je prijatelj in pooblaščeni upravitelj Triestine angažiral, da bi sodeloval z njo od samega začetka, ko smo začeli v prvenstvu 3. AL. Dolgoročni cilj kluba je, da bi nekega dni igrali v elitni ligi. V ekipo pa bi vključili tiste mlade nogometaše Triestine, ki ne bi uspeli v poklicnih ligah.