City sport odslej samo na spletu, vsak teden pa tudi v pdf obliki

Tržaškega športnega dnevnika City sport ne bo več v trafikah. Delovna in lastniška skupina tednika se je odločila za korenito prenovo: tiskani tednik bo odslej nadomestila samo digitalna izdaja, vsak dan pa bodo novice objavljali na novi spletni strani citysport.news. To bo tudi prvi tržaški športni portal, ki bo ažuren 24 ur na dan, spletne novice pa bodo dopolnjevali še videoposnetki in posebne oddaje na videoportalu citysport channel, ter seveda poglobljeni članki. Še vedno pa bodo bralcem nudili tudi brezplačno časopisno izdajo, ki pa bo tako kot že nekaj mesecev, samo digitalna. Vsak ponedeljek bo tako na voljo na facebook strani in na spletni strani pdf verzija časopisa, ki bo sicer namenjena predvsem komentarjem in temam, ki jih na spletu ne bodo obravnavali, v ospredju pa bo seveda tudi športni vikend z vsemi rezultati in postavami.

Digitalno verzijo časopisa so pri Citysport sicer brezplačno objavljali že v času splošnega zaprtja. S spletno izdajo je časopis med drugim dosegljiv širši množici bralcev, prav tako spletna stran. Ker se vložek oglasov v času popoldnega zaprtja ni zmanjšal, so se odločili, da bodo tako tudi nadaljevali.

Spletni portal citysport.news od danes že deluje.