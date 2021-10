Članice CDM bronaste na virtualnem SP

Minuli konec tedna je po spletu potekalo svetovno prvenstvo v cheereleadingu. Na njem je v dresu slovenske reprezentance nastopila tudi deveterica članic društva Cheerdance Millenium. Slovenija je nastopala v treh konkurencah in osvojila kar dve bronasti kolajni. Na tretje mesto se je uvrstila ženska članska ekipa (All Girl Elite), za katero so nastopale tudi članice CDM Sara Tulliach, Sara Žerjal, Alessia Felician, Jana Škerk, Veronika Škerlj, Caterina Pauli in Lara Korošic. V ekipi je bila tudi Stephanie Furlan, ki pa se je huje poškodovala ravno na zadnjem treningu pred snemanjem, ki je potekalo konec septembra, medtem ko je Irena Purič tekmovala le v mladinski konkurenci. Bronasta je bila tudi ženska dvojica v kategoriji Performance Cheer Pom Doubles, mešana mladinska ekipa (Junior Coed Elite), v kateri je bilo šest deklet iz društva CDM, pa se je uvrstila na 6. mesto.

Nastop ženske članske ekipe (All Girl Elite) - od 1:25:25