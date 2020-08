Članska ekipa Zaleta in Sloge Tabor z novim kondicijskim trenerjem

TRST – V prihajajoči sezoni 2020/21 bo kondicijsko pripravo članskih ekip Zaleta in Sloge Tabor vodil Mario Ciac. »Res me veseli, da so me poklicali in da se vračam k slovenskemu društvu,« je poudaril nekdanji odbojkar Sloge, več let pa tudi odbojkarski trener slovenskih moških in ženskih ekip pri matičnem klubu. Med trenersko kariero je med drugim dosegel tudi dve napredovanji v B2-ligo (z žensko ravno ped 20 leti, pred tem še z moško), nazadnje pa treniral Kontovel v sezoni 2003/04 v C-ligi. Svojo pot je nato v športu nadaljeval kot kondicijski trener ekipnih športov in posameznikov.

V sezoni 2017/18 je treniral pri Primorju v promocijski ligi, zdaj pa se spet vrača v slovensko okolje. Pri obeh članskih ekipah bo več prisoten predvsem na začetku priprav, med sezono pa enkrat tedensko.