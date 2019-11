Clippers zaustavili Dončića

Košarkarji Dallasa so v domači športni areni klonili pred ekipo Los Angeles Clippers s 114:99. Gostje iz Kalifornije so uspešno zaustavili Luko Dončića, ki je prispeval 22 točk, osem skokov in šest podaj, iz igre pa je metal le 4:13, vključno z vsemi sedmimi zgrešenimi poskusi za tri točke. Gosti iz Kalifornije so uporabili več branilcev, da so zaustavili slovenskega junaka. Dallas je prvič to sezono tekmo končal z manj kot 100 točkami, Dončić pa še tretjo zaporedno tekmo brez trojnega dvojčka. Pri košarkarjih Los Angeles Clippers se je izkazal Kawhi Leonard, ki je dosegel 28 točk.