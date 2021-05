Dallas zapravil prednost

Košarkarji Dallas Mavericks so zapravili prednost dveh zmag v medsebojnem dvoboju proti ekipi Los Angeles Clippers z novim porazom v domači areni. Gostje so tokrat slavili s 106:81, pri čemer je Luka Dončić prispeval 19 točk. Igral pa je z bolečinami v predelu vratu in roke, ki so se pojavile med tretjo tekmo dvoboja, zaradi česar je bil njegov nastop pod vprašajem. Dosegel je še šest skokov in podaj.

Dragićev Miami je medtem izpadel iz nadaljnjega tekmovanja, saj so ga košarkarji Milwaukee Bucks premagali z gladkim 4:0 in izločili.