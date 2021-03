Današnjo ekipno tekmo v Planici prekinili in nato odpovedali

Žirija finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je današnjo zadnjo ekipno tekmo sezone zaradi premočnega vetra odpovedala. Dve skupini skakalcev sta se sicer uspeli spustiti, veter pa se je medtem krepil in so nato po polurni prekinitvi tekmo dokončno odpovedali. Slovenija je tedaj vodila pred Avstrijo in Poljsko. Bor Pavlovčič je nastopil kot prvi v slovenski vrsti in pristal pri 220 metrih, Peter Prevc pa je v že precej zahtevnejših razmerah zaradi vrtinčenja vetra dosegel 202,5 metra.

Jutri bo na sporedu finalna tekma sezone s trideseterico najboljših v svetovnem pokalu