Novoletni Športel, ki bo šel v eter danes, 30. decembra, ob 18. uri po TV Koper Capodistria, bo minil v znamenju plesa, petja, športa in kulture. Gostje voditelja oddaje Igorja Malalana bodo predsednica KD Kraški dom Repentabor Vesna Guštin, Silvana Blažina, ki rada balina, in Erik Briščak, repenski dirkač s »karjolo«. Predsilvestrska oddaja bo »zabeljena« z dobro glasbeno kuliso, za katero po poskrbel Aleksi Jercog s prijatelji in Kresnicami.