Daniel Skerl na testiranju z državno reprezentanco

Šestnajstletni openski kolesar Daniel Skerl, član kluba UC Pordenone (njegov klub je sicer Cycling Team Friuli), je danes odpotoval v Montichiari na testiranja z italijansko državno mladinsko reprezentanco

Obetavni openski kolesar, ki bo v novi sezoni tekmoval v kategoriji mladincev, je v lanski sezoni v kategoriji naraščajnikov vknjižil kar sedem zmag, eno drugo mesto in pet tretjih mest, skupno pa zbral 19 uvrstitev v prvo deseterico. Odmevne rezultate je dosegel na deželnih cestnih dirkah, na dirkah v Venetu in drugih italijanskih deželah ter v Avstriji. Skerl je prestopil v pordenonski klub, ker videmski CT Friuli nima ekipe juniorjev. V kategoriji mladincev so že na sporedu zanimive dirke, med drugim tudi slavna Pariz-Roubaix.