Delfini prestrašili mačke

NOGOMET

ELITNA LIGA – Zaostala tekma

Primorec – Sistiana Sesljan 0:4 (0:2)

Strelci: 18. Disnan, 24. Pitacco; 52. Sammartini, 57. David Colja

Primorec: Sorrentino, Ciliberti, Norbedo, Curzolo, De Leo, Marocco, Murano (Brun), Dini (Mascolo), Hoti, Lo Perfido (Zarattini), Pisani. Trener: Esposito.

Sistiana Sesljan: Battistella, M. Crosato (Bossi), L. Crosato (Bossi), Disnan (Vecchio), Zlatič (Madotto), Steinhauser, Pitacco, Dussi, Germani, Sammartini, D. Colja (Tomasetig). Trener: Musolino.

Na proseški Rouni so sesljanski nogometaši zadali Primorcu pravo zaušnico. Zaostala tekma 1. kroga drugega dela elitne lige pa se za rumeno-modre ni začela na najboljši način, saj je Germani že v 4. minuti zgrešil najstrožjo kazen. A že po pol ure je bil nato izid 2:0. V polno sta zadela Disnan in Pitacco. Sistiana Sesljan je imel premoč v igri in v drugem polčasu je moral Primorčev vratar Sorrentino pobrati še dve žogi iz svoje mreže. Omeniti moramo, da so na Rouni morali dvakrat za nekaj minut prekiniti tekmo, saj so »crknili« žarometi. Sistiana Sesljan bo v nedeljo gostil tržaški San Luigi, medtem ko čaka Primorec domača tekma proti Virtusu Corno. Rumeno-modri so po zmagi proti Primorcu dohiteli na lestvici repenski Kras. Položaj za Primorec pa postaja vse bolj nepopravljiv. Ekipa trebenskega društva vse bolj tone proti nižji ligi.