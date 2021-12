Derbi moške C-lige Slogi Tabor Eutonia, zmaga Našega praporja

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Eurovolleyschool – Zalet ZKB 3:2 (17:25, 21:25, 25:19, 25:18, 15:9)

Zalet: Vattovaz, Tientchieu 24, Misciali 14, Stergonšek 8, Furlan 5, Winkler 13, Grilanc 2, Gruden 3, Radina 3, Lovriha (L1), Vidoni (L2), Gulich, Hussu. Trener Privileggi.

Zalet ZKB je proti mladinkam Eurovolleyschoola prepričljivo igral prva dva niza, nato pa povsem popustil. Zdelo se je, da sta na igrišču nastopili dve ekipi, prva, ki je v prvem in drugem nizu igrala dopadljivo in prodorno, v preostalih treh nizih pa druga šesterka, ki se nasprotnicam ni znala zoperstaviti. Na drugi strani pa je Eurovolleyschool rasel: če je v prvem nizu slabo serviral (šest napak) in tudi v napadu ni pokazal veliko, je že v drugem nizu igral bolje, od tretjega niza pa je dokazal, zakaj je na četrtem mestu. Zalet pa je nasprotno od polovice tretjega niza dobesedno trpel, tudi fizično, saj je bila učinkovitost na videz nižja.

MOŠKA C-LIGA

Triestina Volley – Olympia 0:3 (18:25, 14:25, 13:25)

Olympia: M. Komjanc 11, Terpin 2, Cotič 8, Pavlović 7, S. Komjanc 14, Lupoli 2, Cobello 2, Hlede 0, Černic 2, S. Čavdek (L), Corsi in A. Čavdek (L2) nv. Trener: Makuc.

Odbojkarji goriške Olympie so sredi Trsta slavili zmago tako rekoč z levo roko. Makučevi fantje so bili v vseh pogledih boljši do Triestine Volley. Gostje so domačine spravili v težavo predvsem z ostrimi in natančnimi servisi (zbrali so kar osem asov). Vsi trije nizi so se zaključili podobno. Gostitelji so zdržali le na začetku, nato je Olympia prikazala boljšo igro in domačine spravila v težave predvsem po začetnem udarcu.

Soča ZKB Lokanda Devetak – Sloga Tabor Eutonia 1:3 (25:21, 23:25, 19:25, 24:26)

Soča: Devetak 12, Černic 5, Persoglia 5, Manfreda 18, Devetta 2, Margherito (L), Hlede 17, Makuc nv, Venuti 4, Cotič (L2), Delle Case nv. Trener: Battisti.

Sloga Tabor Eutonia: Antoni 3, Buri 21, Castellani 3, Gianeselli 4, Kosmina 34, Riccobon 6, Jerič 6, Skilitsis 1, Smeraldi (L), Stefani 0, Grassi nv, Dessanti (L2). Trener: Peterlin.

Tretji derbi med slovenskimi ekipami v moški C-ligi je pripadel Slogi Tabor Eutonia, ki je tako v prvem delu prvenstva najuspešnejša v medsebojnih obračunih. Soča ZKB Lokanda Devetak je pa ostala vnovič praznih rok, se je pa tokrat v vseh štirih nizih borila, da so imeli gostje kar težko nalogo. Izkušenejša Sloga Tabor, ki je imela tokrat glavno orožje v bivšemu prvoligašu Damirju Kosmina (34 točk), je namreč lažje prevladala samo v tretjem nizu, ostali nizi pa so bili zelo izenačeni.

MOŠKA D-LIGA

Travesio - Naš prapor 1:3 (25:21, 18:25, 21:25, 14:25)

Naš prapor: Feri 10, Juren 17, Sfiligoi 5, Persoglia 12, Bittesnich 1, Bajt 0, Korbi (L), Sanzin 3, Boških 1, Valentinčič 0, A. Devina 0, P. Devinar 0. Trener: Juren.

Naš prapor je osvojil pomembne tri točke v boju za play-off: direktnega tekmeca Travesio je na gostovanju premagal in vknjižil vse tri razpoložljive točke.

Srečanje se sicer ni začelo najbolje, saj je moral Naš prapor priznati premoč domače ekipe. Ves čas je nasprotnike lovil, jih tudi dohitel, prehiteti pa jih ni uspel. Od drugega niza dalje pa so bile vajeti igre na strani Našega praporja, ki je diktiral ritem igre in prevladal. Le v tretjem je Travesio še reagiral in izenačnil na 12:12, nato pa ni nudil večjega odpora.