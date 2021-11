Deveta zaporedna zmaga Juventine

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Zaule Rabuiese 2:2 (1:0)

Strelci: D. Colja 15.; 55. Lombardi (Z), 64. Germani, 95. Lombardi (Z)

Sistiana Sesljan: Colonna, Del Bello, L. Crosato, Steinhauser, Zlatič, E. Colja, Tomasetig, Madotto, Sammartini, Carlevaris, D. Colja. Trener: Musolino.

V Vižovljah so nogometaši Sistiane Sesljana in domači navijači doživeli hladno prho v 95. minuti. Prav v zadnji minuti sodnikovega dodatka je za goste uspel izenačiti Lombardi. Do takrat je Sesljan vodil in že imel v rokah tri pomembne točke v boju za obstanek. Delfini so povedli v prvem polčasu z Davidom Coljo, ki je prav danes praznoval 24. rojstni dan. V drugem polčasu so gostje izenačili, a deset minut kasneje so gostitelji spet povedli z Germanijem. Nato pa za domačine ne ravno vesel epilog tik pred trikratnim sodnikovim žvižgom.

Ronchi – Kras Repen 1:0 (1:0)

Strelec: Bečirević 31.

Kras Repen: Zitani, Stepančič (Matuchina, Kocman), Beqiraj (Poropat), Dukić, Strussiat, Fernandez, Pagliaro, Dekovic, Volaš, Sancin (Sain), Smrtnik. Trener: Kneževič.

Kras se je iz Tržiča, kjer ekipa Ronchi igra domače tekme, vrnil praznih rok. Poznala se je odsotnost Daliborja Radujka, ki je Krasov motor v zvezni liniji. »Ronchi so ekipa, ki igra zelo agresivno in grobo. Kljub temu smo imeli nekaj lepih priložnosti za gol. V prvem polčasu je imel stoodstno priložnost Smrtnik, nad katerega je v drugem polčasu sodnik spregledal še najstrojžo kazen,« je bil razočaran predsednik Krasa Goran Kocman. Ekipa iz Ronk je povedla po pol ure z lepim golom Bečireviča s prostega strela. Omeniti moramo, da je Luka Stepančič moral z igrišča že v 20. minuti zaradi udarca v rebra. Kras bo v zadnjem krogu prvega dela prvenstva, v nedeljo, igral doma proti San Luigiju.

Pro Cervignano – Primorec 5:0 (3:0)

Primorec: Sorrentino, Kuniqi (Bonacci), De Leo, Curzolo, Furlan (Zanier), Ciliberti, Norbedo, Brun (Ravalico), Mascolo, Murano (Strogna), Iadanza. Trener: Esposito.

Rdeč karton: 93. Mascolo

Primorec je bil v Červinjanu vseskozi v podrejenem položaju. Gostitelji so že po prvem polčasu vodili 3:0. V drugem delu je bila tekma manj dinamična, Cervignano pa je še dvakrat premagala Primorčevega vratarja Sorrentina.

PROMOCIJSKA LIGA

Risanese – Juventina 0:2 (0:2)

Strelca: 30. Hoti, 41. Selva

Juventina: Gregoris, Trevisan, Celcer, Racca, Marini, Černe, Hoti (Tomat), Piscopo, Selva, Kerpan, Cocolet (De Cecco). Trener: Sepulcri.

Juventina je v Risanu premagala domačo enajsterico in tako dosegla še deveto zaporedno zmago. Štandreški rdeče-beli so za odtenek povišali naskok nad drugouvrščenim UFM-ejem, ki je nepričakovano igral le neodločeno 0:0 s tržaško Costalungo. Oba gola Juventine sta padla v prvem polčasu, ko sta bila pred nasprotnikovimi vrati natančna Hoti in Selva.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Ruda 0:2 (0:1)

Zarja: Budicin, S. Barnobi, Stocca Kralj (M. Barnobi), Lorenzi, Zucca, Cinque, Petracci (Cufar), Cottiga, F. Bernobi, Fabris, Rizzotto (Cepar). Trener: Ravalico.

Rdeči kartoni: Lorenzi, Rizzotto (s klopi) in trener Ravalico

Poraz in trije rdeči kartoni. Črna nedelja za Zarjo, ki ostaja na zadnjem mestu na lestvici. Prvi gol je Ruda zadela že v 3. minuti. Zarja je sicer reagirala in je bila v določenih trenutkih celo boljša od gostov, a v nasprotnikovem kazenskem prostoru so bili nogometaši bazovskega društva nenatančni. Drugi gol je Ruda zadela v drugem polčasu iz enajstmetrovke. Zarja je zadela štiri vratnice in, kot so prepričani v taboru Zarje, tudi gol, ki pa ga je sodnik spregledal. Žoga naj bi bila že čez golovo črto.

2. AMATERSKA LIGA

Manzanese – Sovodnje 3:0 (1:0)

Sovodnje: Zanier, Juren (Boškin), Falcone, Rijavec, Ribolica, Umek, Čavdek (Marušič), Petejan, Žibernik (Vižintin), Dornik (E. Kogoj), Lutman. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so v Manzanu odigrali eno slabših letošnjih tekem. V prvem polčasu so sicer ustvarili vsaj štiri zelo dobre priložnosti za gol, ki jih niso izkoristili. Gostitelji so povedli v 40. minuti po zelo lepem golu. V drugem polčasu ni bilo reakcije gostov. Sodnik je Manzaneseju dosodil najstrožjo kazen, potem ko se je Ribolica dotaknil žoge z roko v svojem kazenskem prostoru. Drugi gol je popolnoma odrezal noge belo-modrim, ki so pred trikratnim sodnikovim žvižgom prejeli še tretjega.

Breg – Montebello Don Bosco 3:1 (2:0)

Strelci: 21. Danieli, 41. Del Vecchio; 78. D. D’Alesio

Breg: Blasevich, Calabrese, Del Vecchio, Marchetti, Pagliaro, Scaligine, Brandolisio, Maselli, Danieli, Madrussani (D. D’Alesio), Abatangelo. Trener: Quagliarello.

Rdeča kartona: 40. Danielli; 78. Abatangelo

Breg je večji del srečanja igral z možem oziroma dvema manj. A kljub temu so dolinski plavi uspeli premagati Montebello Don Bosco. Že po prvem delu je bilo 2:0. V drugem polčasu so gostitelji občutili številčno premoč gostov, a so se urejeno branili in udarili v protinapadu ter uspeli ubraniti vse tri točke.

Vesna – CGS 4:2 (1:1)

Strelci: 6. Favone; 51. Ferluga 11-m, 62. Brec, 67. Rener

Vesna: Škerk, Colja, Rener (Shala), Veronesi, Frediani, Nabergoi, Favone (Masia), Ferluga (Jovičić), K. Vidali (Gargiuolo), Bukavec (M. Vidali), Brec. Trener: Venanzi.

Vesna je prebila led in prvič letos zmagala. Zmaga proti višje postavljeni ekipi CGS je bila povsem zaslužena. Gostitelji so odlično začeli in že v 6. minuti povedli s Favonejem, nakar so imeli še nekaj priložnosti, da bi izid podvojili. Svoje priložnosti pa gostje niso zamudili in tako stanje izenačili. V drugem polčasu so gostitelji še bolje igrali in dosegli kar tri zadetke. Po tekmi je bil trener Venanzi zelo zadovoljen, še posebno ker so fantje ves teden zaradi njegove karantene trenirali brez njega (nadomestil ga je Fabio Zucca). S tem pa so dokazali veliko resnost in navezanost na ekipo.