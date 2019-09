Deželni odbojkarski pokal od 12. septembra dalje

Deželna odbojkarska zveza FIPAV je včeraj objavila formulo in razpored tekem deželnega pokala, na katerem bodo sodelovali v ženskem delu članska ekipa Zaleta, v moškem pa Sloga Tabor in Soča, Olympia pa pokala zaradi zamude pri prijavi ne bo igrala.

Zalet bo krstni nastop dočakal 14. septembra v gosteh pri Eurovolleyschoolu na Judovcu ob 18. uri, 21. septembra bo igral v Mošu, zadnji krog prvega dela skupine A pa bo odigral doma 28. septembra ob 18. uri v repenski telovadnici proti Fincantieriju. Prvi del bodo sicer za Zalet igrale predvsem mladinke.

Četrtfinalni obračuni bodo na sporedu v soboto ali nedeljo 5. in 6. oktobra, polfinale v soboto in nedeljo, 12. in 13. oktobra, sledil bo še finale, ki bo ob koncu prvega dela prvenstva.

Moške ekipe C- in D-lige pa bodo vključene v eno skupino, s popolnoma drugačnim sistemom tekmovanja. Ekipe bodo odigrale prvi krog naslednji vikend, nato jih bodo porazdelili v šest kakovostnih skupin. Drugo fazo po skupinah bodo odigrali med 21. in 29. septembrom, četrtfinalni obračuni bodo na vrsti v soboto ali nedeljo, 5. in 6. oktobra, polfinale bo v vikendu 12./13. september, sledi finale ob koncu prvega dela prvenstva.

Prvi uradni nastop bodo igralci Sloge Tabor dočakali v četrtek, 12. septembra v Repnu ob 20.30, Soča Marchiol pa bo igrala v Trstu v soboto, 14. septembra proti Coselliju ob 20.00, ki ga tudi letos vodi slovenski trener Zoran Jerončič.