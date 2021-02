Dirka po Italiji s čezmejno goriško etapo

Danes so v Milanu predstavili letošnjo izvedbo kolesarske dirke po Italiji. Ta se bo začela v soboto, 8. maja, s kronometrom po ulicah Turina in se zaključila v nedeljo, 30. maja, prav tako z vožnjo na čas v Milanu. Giro d’Italia – to bo že 104. izvedba italijanske pentlje – bo, kot je bilo že v prejšnjih mesecih napovedano, obiskal tudi deželo Furlanijo - Julijsko krajino. In to kar s tremi etapami. Zanimiva bo zlasti 15. etapa, ki se bo začela v Gradežu in se končala v Gorici. Etapa, ki bo na sporedu v nedeljo, 23. maja, bo čezmejna, saj bodo kolesarji kar osemkrat prečkali italijansko - slovensko mejo. Dolga bo natanko 145 kilometrov. V Brdih bodo morali kolesarji premagati kar nekaj kratkih a strmih vzponov (še prej se bodo povzpeli tudi z Zagraja na Vrh), skupno pa bodo morali premagati kar kar 1800 višinskih metrov. Zadnjič bo trasa prečkala mejo med Novo Gorico in Gorico, kjer bo tudi cilj etape. Pri zamisli etape je odločilen doprinos prispeval slovenski nogometni trener iz Ločnika Edy Reja, ki je zelo velik kolesarski navdušenec.

V ospredju bodo po vsej verjetnosti napadalci oz. kolesarji, ki se denimo dobro znajdejo na severnih klasikah. Svojo priložnost bodo seveda iskali ubežniki, kolesarji, ki pa se bodo borili za rožnato majico – simbol Gira praznuje letos 90-letnico obstoja, pa bodo morali biti kar pozorni. Obenem bodo morali tudi varčevati z energijami, saj bodo imeli za sabo že tri tedne dirkanja. Poleg tega se bo etapa dan prej (14. etapa) zaključila na Zoncolanu, na katerega se bodo kolesarji povzpeli iz Sutria, dan kasneje (v ponedeljek, 24. maja) pa bo na vrsti ena izmed najtežjih gorskih etap od Sacileja do Cortine (212 km in 5700 višincev).